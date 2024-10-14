Александр Дудинов: В зоне Специальной военной операции погиб наш земляк

В зоне Специальной военной операции погиб наш земляк. Рядовой Зубов Олег Юрьевич, 4 апреля 1990 года рождения погиб 10 мая 2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины в составе подразделений ВС Российской Федерации.