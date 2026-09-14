14 историй с таким осенним настроением, что хочется надеть самый уютный свитер и отправиться шуршать листьями

Осень редко запоминается какими-то громкими событиями — это волшебное время чаще остается в памяти через тихие, но ни с чем другим не сравнимые ощущения: чуть прохладный воздух, шорох листьев под ногами, теплый свет из окон и ароматная дымка кофе в руках — и вот уже соткано осеннее настроение, приглашающее после бурного лета повременить и замедлиться.