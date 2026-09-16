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Комбриг ВСУ умоляет Запад: «Помогите сейчас отбиться – и мы будем воевать с Россией вечно»

Комбриг ВСУ умоляет Запад: «Помогите сейчас отбиться – и мы будем воевать с Россией вечно»

Украине нужно срочно получить передышку, чтобы готовиться к следующей войне с Россией. Об этом в ходе проходившего в Киеве форума YES заявил командир 429-го полка ВСУ «Ахиллес» Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Андрейизменено

А шо це такэ? Пошто на бошках не на ридной мове писульки? Нешто мойву ще не вись мир знае? Шо этто за "хальт" на верхних отростках безмозглых? Об чём этто? Восстание белых повязок? Этто издевательство над историей Поднебесной империи?