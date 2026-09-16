Украине нужно срочно получить передышку, чтобы готовиться к следующей войне с Россией. Об этом в ходе проходившего в Киеве форума YES заявил командир 429-го полка ВСУ «Ахиллес» Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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А шо це такэ? Пошто на бошках не на ридной мове писульки? Нешто мойву ще не вись мир знае? Шо этто за "хальт" на верхних отростках безмозглых? Об чём этто? Восстание белых повязок? Этто издевательство над историей Поднебесной империи?