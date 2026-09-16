Комбриг ВСУ умоляет Запад: «Помогите сейчас отбиться – и мы будем воевать с Россией вечно»

Украине нужно срочно получить передышку, чтобы готовиться к следующей войне с Россией. Об этом в ходе проходившего в Киеве форума YES заявил командир 429-го полка ВСУ «Ахиллес» Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».