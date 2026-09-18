ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Жители Франции не верят своим СМИ из-за тотальной цензуры информации, население страны видит, как правда о событиях на Украине искажается, как подвергаются санкциям те, кто пытается ее транслировать.
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