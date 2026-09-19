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В Ленобласти объявляли опасность БПЛА

В Ленобласти объявляли опасность БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале сообщил об опасности БПЛА:  "Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области.

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