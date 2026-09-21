Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали у берегов Курил

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали на побережье Южных Курил в Тихом океане. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
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