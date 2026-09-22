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Царьград

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СМИ США устроили Трампу бойкот: "Трамп ТВ" спасут рейтинги?

СМИ США устроили Трампу бойкот: "Трамп ТВ" спасут рейтинги?

Дональд Трамп на фоне низких рейтингов получил ещё и бойкот со стороны СМИ. Спастись пытается с помощью "Трамп ТВ".

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