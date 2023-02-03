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Кабдрахманов о спаррингах с Порье: «Он не особо отличается борьбой, но стойка у него хорошая»

Боец лиги NAIZA Нурбек Кабдрахманов о спаррингах с Дастином Порье на сборах в США: «Порье считается топовым бойцом для нас, и когда с ним стоишь в паре, эмоции зашкаливают.

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