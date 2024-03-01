Шеф-повар Мосин опроверг миф о том, что мясо нельзя солить до жарки

Мнений о пользе или вреде мяса множество, однако факт остается фактом: это источник белка, аминокислот, микроэлементов и витаминов, без которых функционирование органов и систем человеческого организма просто невозможно.
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