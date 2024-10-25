Между двумя странами разгорелся скандал на БРИКС AlexCoderМежду двумя странами разгорелся скандал на БРИКС AlexCoder Латиноамериканские государства поругались между собой Завершившийся в Казани саммит стран БРИКС и партнеров прошел не так гладко, как ожидалось.
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