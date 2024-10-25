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Между двумя странами разгорелся скандал на БРИКС

Между двумя странами разгорелся скандал на БРИКС

Между двумя странами разгорелся скандал на БРИКС AlexCoderМежду двумя странами разгорелся скандал на БРИКС AlexCoder Латиноамериканские государства поругались между собой Завершившийся в Казани саммит стран БРИКС и партнеров прошел не так гладко, как ожидалось.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Удивляться нечему, президент Бразилии хочет усидеть на двух стульях
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1 д.
Александр Ширай
Милей сам отказался от БРИКС. Претензии выглядят глупо.
Ответить
1 д.

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