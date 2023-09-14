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Цены на овощи в крае заставляют плакать: откровенное заявление Приморскстата

Цены на овощи в крае заставляют плакать: откровенное заявление Приморскстата

Обрушившееся на Приморье августовское наводнение повлекло подорожание сельхозпродукции в крае. Некстати пришелся и рост курса валют, вследствие чего взлетел ценник на подержанные иномарки.

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