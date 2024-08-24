Спустя 18 суток с начала вторжения ВСУ в Курскую область оформилась линия фронта в регионе

Военнослужащие армии противникаСитуация в Курской области продолжает оставаться сложной. Ежедневно противник старается добавлять на новый участок фронта силы и средства, чтобы постараться как можно дольше продержаться на занятых территориях.
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