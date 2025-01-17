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Наговорила на дармовое жильё

Наговорила на дармовое жильё

Помните женщину, которая в истеричной форме угрожала строителям, проводившим шумные работы в разрешенное законом время? Когда её задержали, практически сразу появились сообщения о подозрениях в спонсировании ВСУ.

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