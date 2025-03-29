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Закон, порядок, государство

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Скверы и парковые зона Кабардино-Балкарии стали площадками для разъяснения детям правил дорожной безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Урванскому району и юными инспекторами движения средней школы №2 г.

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