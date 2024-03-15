МО РФ сообщило о срыве попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

14 марта т.г. Вооруженными Силами РФ совместно с пограничными органами ФСБ России была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области Российской Федерации, на этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии