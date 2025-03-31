ВСУ ставят платы-ловушки для подрыва упавших FPV-дронов, сообщил разведчик

ЛУГАНСК, 31 мар – РИА Новости. ВСУ устанавливают платы-ловушки для подрыва своих упавших FPV-дронов, бойцам следует внимательно относиться к подобным трофеям, рассказал корреспонденту РИА Новости военнослужащий разведвзвода БПЛА группировки войск "Запад" с позывным "Крым".
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