Суд ЕС постановил отменить санкции против Дмитрия Пумпянского, его жены и сына

Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил отменить введенные из-за российской специальной операции на Украине санкции Европейского союза против бизнесмена из России Дмитрия Пумпянского, а также его жены и сына — Галины и Александра Пумпянских.
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