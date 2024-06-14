"Припомнили" за всё советское: Монголия сделала неожиданный поворот, выбрав между РФ и США

АС

Александр Сысоев

Мой друг, гитарист от бога, Александр Сага уже много лет живет в Монголии. Он говорит, что никогда не чувствовал русофобии, и никогда там не ослабевал интерес к русской музыке и культуре. Очень важно именно сейчас усилить наше влияние, пока в политике, науке и культуре еще немало людей, учившихся в вузах СССР. И прежде всего необходимо помочь Монголии решить свои энергетические проблемы.