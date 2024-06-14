Столько лет прошло с тех пор, как распался СССР, после этого Монголия, по сути, стала еще более самостоятельным государством.
"Припомнили" за всё советское: Монголия сделала неожиданный поворот, выбрав между РФ и США
Комментарии
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Зоя Копань
Даст бог все будет хорошо с Монголией, граница то с ними не малая!
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9 час.
Natalija Osminina
Конечно, даст!
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8 час.
АС
Александр Сысоев
Мой друг, гитарист от бога, Александр Сага уже много лет живет в Монголии. Он говорит, что никогда не чувствовал русофобии, и никогда там не ослабевал интерес к русской музыке и культуре. Очень важно именно сейчас усилить наше влияние, пока в политике, науке и культуре еще немало людей, учившихся в вузах СССР. И прежде всего необходимо помочь Монголии решить свои энергетические проблемы.
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7 час.
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