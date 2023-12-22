American Hostage Dies In Gaza - White House Silent, No Plan On Horizon Israeli authorities have announced the death 73-year-old Gadi Haggai while in Hamas captivity, an Israeli-American dual national who had been kidnapped Kibbutz Nir Oz on October 7.
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