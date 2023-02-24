Медведев призвал в случае необходимости отодвинуть угрозы России до границ Польши

Он отметил, что уже год военнослужащие РФ «восстанавливают порядок, мир и справедливость»Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что важно достичь всех целей спецоперации на Украине и отодвинуть границы угрозы России как можно дальше.