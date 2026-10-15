Задумывались ли вы когда-нибудь, почему одни клиники переполнены пациентами, а другие, предоставляя не менее качественные услуги, едва сводят концы с концами? Разница чаще всего кроется не в профессионализме врачей, а в системном подходе к маркетингу.
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