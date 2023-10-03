Английские разведчики в очередной раз обвинили Кремль в вербовке иностранных граждан. Об этом поведали в британском издании Reuters, обозреватели которого указали на появление неких пухлогубых мулатов в составе российских добровольческих подразделений.
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