Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мулаты с шевронами РФ: В Британии удивились, когда узнали, кто пришёл на помощь русским воинам

Мулаты с шевронами РФ: В Британии удивились, когда узнали, кто пришёл на помощь русским воинам

Английские разведчики в очередной раз обвинили Кремль в вербовке иностранных граждан. Об этом поведали в британском издании Reuters, обозреватели которого указали на появление неких пухлогубых мулатов в составе российских добровольческих подразделений.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Сказки про корейских добровольцах я слышу уже год.
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18 час.
Сергей Алексеев
так они давно и просились повоевать... может теперь и пустили...
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16 час.
Наталья Иванова
Россия и Куба - братья на век... Только стоит ли ждать от них такой же отдачи, как от наших бойцов...
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14 час.

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