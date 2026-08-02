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Спорт Уик-Энд

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Фестиваль ошибок в Грозном - «Спартак» вырвал-таки волевую победу над «Ахматом» в компенсированное время

Фестиваль ошибок в Грозном - «Спартак» вырвал-таки волевую победу над «Ахматом» в компенсированное время

Грозненский выезд «Спартака» на матч 2-го тура РПЛ стал очень ярким и запоминающимся не только комедией ошибок со стороны обеих команд, но и постоянными комментариями в соцсетях от пресс-службы «красно-белых».

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