Daily Storm

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Володин: Надо распространить нормы законов на похороны погибших на Украине участников ЧВК

Володин: Надо распространить нормы законов на похороны погибших на Украине участников ЧВК

Политик отметил, что комитет Госдумы по обороне подготовит соответствующие предложенияПредседатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что нормы законов должны распространяться и на погибших на Украине членов частных военных компаний (ЧВК).

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