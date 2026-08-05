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Новости Тамбова

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В Тамбове стартовала приёмка готовности школ к новому учебному году

В Тамбове стартовала приёмка готовности школ к новому учебному году

В Тамбове началась приемка школ к новому учебному году. В течение недели специальная комиссия посетит 26 общеобразовательных, восемь спортивных школы, три центра дополнительного образования, две художественные и три музыкальные школы.

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