Эксперт рассказал, как западные автобренды хотят вернуться в Россию

Западные автобренды покинувшие Россию думают, как вернуться на российский рынок. Об этом пишет информагенство «РИА Новости» со ссылкой на управляющего директора международной консалтинговой компании «Автобосс» Светлана Володина.
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