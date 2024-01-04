Politiki.net Доброго дня "зашоренные мои", - что трепыхаетесь по-тихонечку. А у меня для вас новость, какого порядку решайте сами - мое дело просвятить.
"Плохое видится на расстоянии", - дочь Родниной из США про "Путинский режим"
Комментарии
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BV
Boris Voronin
Яблоко от яблоньки НЕДАЛЕКО падает... И Родниной после слов её "яблочка" по совести нужно бы ПОКИНУТЬ ГД, но этого не произойдёт!!! Как в Народе это видят - в ГД, в основном, "думают" приспособленцы и казнокрады!!! Вот и Нарусова типа в загранку не шастает, а уж о с...е доченьке и голой вечеринке только глухой не слышал...
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49 мин.
Алексей Сафронов
К сожалению очень даже не редкость, когда "природа отдыхает на детях". При этом Ирина Роднина остаётся славной советской спортсменкой и уважаемым деятелем в современной России. Такие или подобные случаи с детьми происходят и не только с знаменитыми родителями, а и с простыми рядовыми гражданами нашей великой страны.
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30 мин.
Татьяна Иванова
Роднина плохой политик, а ещё очень отвратительная мать.
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14 мин.
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