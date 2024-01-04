"Плохое видится на расстоянии", - дочь Родниной из США про "Путинский режим"

BV

Boris Voronin

Яблоко от яблоньки НЕДАЛЕКО падает... И Родниной после слов её "яблочка" по совести нужно бы ПОКИНУТЬ ГД, но этого не произойдёт!!! Как в Народе это видят - в ГД, в основном, "думают" приспособленцы и казнокрады!!! Вот и Нарусова типа в загранку не шастает, а уж о с...е доченьке и голой вечеринке только глухой не слышал...