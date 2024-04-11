Госдума приняла в первом чтении законопроект по борьбе с фиктивными браками мигрантов

Против голосовал только Затулин. Для тех кто не читал сам законопроект, поясним, что его суть в том, что после заключения брака с гражданином России, получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке можно только спустя два года.
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