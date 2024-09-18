Число поездок россиян с 2023 года возросло на 24%

Число поездок россиян в 2024 году в сравнении с 2023-м возросло на 24%. Об этом 18 сентября сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему: «Завершение летнего туристического сезона: итоги и прогнозы на осень».