Число поездок россиян с 2023 года возросло на 24%

Число поездок россиян в 2024 году в сравнении с 2023-м возросло на 24%. Об этом 18 сентября сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему: «Завершение летнего туристического сезона: итоги и прогнозы на осень».
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