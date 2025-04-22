Ватикан распространил первые фотографии папы римского Франциска, лежащего в гробу.На снимках видно, что понтифик одет в красное одеяние, а на голове у него – белая митра.
Ватикан обнародовал первые фото папы римского Франциска в гробу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Черти давно ждут папу пидораса уже котел греют на костре.
Ответить
19 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Сдох 21 апреля закопают 10 мая а до этот старый пидор весь собор провоняет. Нормальный папа римский был один Иоан Павел второй.
Ответить
19 час.
ВФ
Владимир Фурцев
Сметь примерят всех, а кому суждено, тому и воздастся.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии