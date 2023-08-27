ХУДШИЕ ДОГАДКИ ПОДТВЕРДИЛИСЬ. РУССКИЕ "ЗАТРОФЕИЛИ" НАТОВСКИЙ АППАРАТ И ПРИШЛИ К ВАЖНОМУ ВЫВОДУ
ФОТО: KAY NIETFELD/DPA/GLOBALLOOKPRESS
Русские военные смогли "затрофеить" и разобрать очередной натовский агрегат.
Комментарии
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Господи,спаси нашу Россию,русский народ от иродов
Надо ускорить разработку передовой современной военной техники и оборудования.
145 миллионов народа- площадь России необозримая--- и не знаешь за что приниматься в первую очередь- когда вокруг одни сволочи.....
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