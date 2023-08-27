БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ХУДШИЕ ДОГАДКИ ПОДТВЕРДИЛИСЬ. РУССКИЕ "ЗАТРОФЕИЛИ" НАТОВСКИЙ АППАРАТ И ПРИШЛИ К ВАЖНОМУ ВЫВОДУ

ХУДШИЕ ДОГАДКИ ПОДТВЕРДИЛИСЬ. РУССКИЕ "ЗАТРОФЕИЛИ" НАТОВСКИЙ АППАРАТ И ПРИШЛИ К ВАЖНОМУ ВЫВОДУ

ФОТО: KAY NIETFELD/DPA/GLOBALLOOKPRESS Русские военные смогли "затрофеить" и разобрать очередной натовский агрегат.

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Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Господи,спаси нашу Россию,русский народ от иродов
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1 д.
МИ
Михаил Игнатов
Надо ускорить разработку передовой современной военной техники и оборудования.
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1 д.
Агрофена Иванова
145 миллионов народа- площадь России необозримая--- и не знаешь за что приниматься в первую очередь- когда вокруг одни сволочи.....
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16 час.

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