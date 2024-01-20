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Bloomberg США: Отчаянный час Украины. Миру нужно поражение России

Bloomberg США: Отчаянный час Украины. Миру нужно поражение России

В начале конфликта у Запада создалась иллюзия, что он может стать победой НАТО. Россия же в 2022 году казалась "падающей", пишет автор агентства Bloomberg.

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Комментарии
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Юрий анин
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13 час.
Юрий анин
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13 час.
Alex Nемо
&quot;Однако правительство мобилизовало сотни тысяч новых солдат...&quot; Уже исходя из этой фразы возникает резонный вопрос - автор идиот или просто некомпетентная овца и не имеет доступа к реальной информации, кроме информации, предоставленной  Министерством дезинформации Украины?
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7 час.

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