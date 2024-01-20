Bloomberg США: Отчаянный час Украины. Миру нужно поражение России

Alex Nемо

"Однако правительство мобилизовало сотни тысяч новых солдат..." Уже исходя из этой фразы возникает резонный вопрос - автор идиот или просто некомпетентная овца и не имеет доступа к реальной информации, кроме информации, предоставленной Министерством дезинформации Украины?