В начале конфликта у Запада создалась иллюзия, что он может стать победой НАТО. Россия же в 2022 году казалась "падающей", пишет автор агентства Bloomberg.
Bloomberg США: Отчаянный час Украины. Миру нужно поражение России
Комментарии
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Юрий анин
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13 час.
Юрий анин
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13 час.
Alex Nемо
"Однако правительство мобилизовало сотни тысяч новых солдат..." Уже исходя из этой фразы возникает резонный вопрос - автор идиот или просто некомпетентная овца и не имеет доступа к реальной информации, кроме информации, предоставленной Министерством дезинформации Украины?
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7 час.
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