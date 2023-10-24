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10 любопытных фактов об известных произведениях искусства

10 любопытных фактов об известных произведениях искусства

Портрет четы Арнольфини. Ян ван Эйк. Произведения искусства разные люди воспринимают по-разному, причём точка зрения зрителя может кардинально отличаться от того, что вкладывал в своё произведение сам художник.

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