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Осенняя засуха угрожает снизить урожай озимых: тепло превратилось в катастрофу

Осенняя засуха угрожает снизить урожай озимых: тепло превратилось в катастрофу

Осенняя засуха угрожает снизить урожай озимых: тепло превратилось в катастрофу Ольга БезродняяТеплая и сухая осень стала настоящей катастрофой для фермеров, ведь она мешает провести посев озимых культур.

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