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Закон, порядок, государство

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Сотрудники ГУ МВД России по СКФО на ФКПП «Малка» задержали наркокурьера, планировавшего сбыть синтетический наркотик на территории Владикавказа

Полицейские остановили микроавтобус, следовавший из Кисловодска. Один из пассажиров проявлял явное беспокойство, на вопросы правоохранителей отвечал неохотно.

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