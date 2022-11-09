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Миланович: «По ходу сезона мы обыгрывали «Астану», «Кайрата»,«Актобе» и считаю бронзу заслуженной»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович прокомментировал победу в 26-м туре КПЛ над «Акжайыком» (3:1) и завоевание бронзовых медалей чемпионата.

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