За прошедшие сутки зарегистрировано 7798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них: в городе Нур-Султан — 1276, в городе Алматы — 1507, в городе Шымкент — 532, в Акмолинской области — 278, в Актюбинской области — 416, в Алматинской области — 300, в Атырауской области — 470, в ВКО — 259, в Жамбылской области — 145, в ЗКО — 161, в Карагандинской области — 1144, в Костанайской области — 271, в Кызылординской области — 219, в Мангистауской области — 213, в Павлодарской области — 329, в СКО — 170.