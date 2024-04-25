Stellar Blade оскорбила игроков, игра от авторов Don’t Starve, новые правила рефанда в Ste...

Stellar Blade оскорбила игроков, игра от авторов Don’t Starve, новые правила рефанда в Steam…Saber Interactive анонсировала MudRunner VR, новая политика рефандов в Steam, Stellar Blade случайно оскорбила игроков, запуск Rotwood, состояние Project Awakening, Behaviour Interactive перевела Dead by Daylight на Unreal Engine 5, день рождения Frostpunk.
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