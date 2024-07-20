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Царьград

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Ситуация на Крымском мосту 20 июля 2024: сколько машин стоят в пробке

Ситуация на Крымском мосту 20 июля 2024: сколько машин стоят в пробке

Мост снова сковали пробки из-за большого количества желающих попасть Крымский полуостров.Движение на Крымском мосту утром 20 июля снова затруднено.

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