ТЁМНЫЕ КУЛЬТЫ ПРОТИВ РУССКИХ: ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СПЕЦОПЕРАЦИИ, О КОТОРОЙ НЕ ГОВОРЯТ

ФОТО: MAXIM APRYATIN, WARM_TAIL/ SHUTTERSTOCK.COM МИХАИЛ ТЮРЕНКОВ Украинская государственность, столь рьяно, буквально "до последнего украинца" защищаемая ВСУ за деньги Запада – не просто колониально-криминальное псевдонациональное государство.
ФОТО: MAXIM APRYATIN, WARM_TAIL/ SHUTTERSTOCK.COM МИХАИЛ ТЮРЕНКОВ Украинская государственность, столь рьяно, буквально "до последнего украинца" защищаемая ВСУ за деньги Запада – не просто колониально-криминальное псевдонациональное государство.
Свежие комментарии