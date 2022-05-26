Страна и люди

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ТЁМНЫЕ КУЛЬТЫ ПРОТИВ РУССКИХ: ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СПЕЦОПЕРАЦИИ, О КОТОРОЙ НЕ ГОВОРЯТ

ТЁМНЫЕ КУЛЬТЫ ПРОТИВ РУССКИХ: ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СПЕЦОПЕРАЦИИ, О КОТОРОЙ НЕ ГОВОРЯТ

ФОТО: MAXIM APRYATIN, WARM_TAIL/ SHUTTERSTOCK.COM МИХАИЛ ТЮРЕНКОВ Украинская государственность, столь рьяно, буквально "до последнего украинца" защищаемая ВСУ за деньги Запада – не просто колониально-криминальное псевдонациональное государство.

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