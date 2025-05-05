В Смоленске обувная фабрика производит до 500 пар обуви за одну смену

Предприятие по изготовлению обуви основано в 1936 году и является одним из старейших в регионе. Производство занимается выпуском обуви под известными брендами Ralf Ringer и Strada, включая детскую, домашнюю и спортивную обувь, мокасины, сандалии, лыжные ботинки и фигурные коньки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии