Царьград

5 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Поля Русс
    👍👍👍👍👍👍👍👍На Украине пропал...
  • Аким Воземчук
    Эрдоган умный и хитрый политик ,президент страны обязан быть и умным и хитрым Хитрость это составная часть ума , если...США отвели Турции...
  • Александр Макеев
    А зачем оставлять существовать Украину, да ещё и с Одесской областью и с Николаевской областью? Не должна оставаться ..."Уже слишком позд...

Синоптики рассказали, что ждать жителям Петербурга от антициклона из Скандинавии

Синоптики рассказали, что ждать жителям Петербурга от антициклона из Скандинавии

Рассказываем, какую погоду принесет антициклон из Скандинавии.По мере приближения к концу лета, горожанам Петербурга предстоит привыкнуть к прохладным температурам, согласно прогнозу ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх