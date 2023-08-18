Синоптики рассказали, что ждать жителям Петербурга от антициклона из Скандинавии

Рассказываем, какую погоду принесет антициклон из Скандинавии.По мере приближения к концу лета, горожанам Петербурга предстоит привыкнуть к прохладным температурам, согласно прогнозу ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса.