В парке Монрепо восстановили барельеф с фасада Главного усадебного дома

Специалисты восстановили барельеф «Аллегория поэзии» с фасада Главного усадебного дома музея-заповедника «Парк Монрепо».
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