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Царьград

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ООН 4 сентября приняла резолюцию о замене карты Меркатора

ООН 4 сентября приняла резолюцию о замене карты Меркатора

4 сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию о переходе на более точную карту мира. Украина воздержалась, так как Крым на карте отображён иначе.

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