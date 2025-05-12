Пекин совершил военно-техническую революцию Китай первым в мире провел успешные полигонные испытания неядерной водородной бомбы.
Приручили мощь Солнца: Китайские бомбы теперь могут испепелять бетон и сталь
Комментарии
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Владимир Аверков
какие-то мутные характеристики...свыше 1000 градусов-это и 1001 и 1000000...если немного выше,то за 10-15 секунд ничего не случится ни с металлом,ни с бетоном тем более,а вот при устойчивом горении водорода-уже интереснее.....40% от ударной волны тротила-это вообще ерунда...материал очень опасен при изготовлении,перевозке и хранении....в отличие от того же тротила,аммонита,динамита,ПВВ-4 и прочего...
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3 час.
Вик Норд
Да пистёж это всё...,нация копирайтеров ЧТО ТО создала??Только не нужно рассказывать про порох,фарфор,и шёлк,с "китайской"стеной,давно известно что маоисты приватизировали ЧУЖОЕ,чего сами создать не могли,правда это древняя история,и совсем иная. Всё ЭТО,просто понты для д.Сэма...,если есть ТАКОЕ,извольте предъявить,доказать,и показать в реальности.Вон евреё 50 лет всех пугают своим ядрён батоном,а кто его видел,где испытывали прототипы,и носители?А нигде,и никто,так...,сказка для тупых родственников семитских.
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1 час.
Игорь Кузнецов
Из прочитанного можно точно только резюмировать: "откуда была получена такая крупная партия гидрида магния"? И далее опять: "в провинции Шэньси был запущен завод по производству гидрида магния мощностью до 150 тонн в год" - это сколько в пересчёте на килотонны ядерного заряда?
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53 мин.
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