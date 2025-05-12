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Приручили мощь Солнца: Китайские бомбы теперь могут испепелять бетон и сталь

Приручили мощь Солнца: Китайские бомбы теперь могут испепелять бетон и сталь

Пекин совершил военно-техническую революцию Китай первым в мире провел успешные полигонные испытания неядерной водородной бомбы.

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Комментарии
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Владимир Аверков
какие-то мутные характеристики...свыше 1000 градусов-это и 1001 и 1000000...если немного выше,то за 10-15 секунд ничего не случится ни с металлом,ни с бетоном тем более,а вот при устойчивом горении водорода-уже интереснее.....40% от ударной волны тротила-это вообще ерунда...материал очень опасен при изготовлении,перевозке и хранении....в отличие от того же тротила,аммонита,динамита,ПВВ-4 и прочего...
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3 час.
Вик Норд
Да пистёж это всё...,нация копирайтеров ЧТО ТО создала??Только не нужно рассказывать про порох,фарфор,и шёлк,с &quot;китайской&quot;стеной,давно известно что маоисты приватизировали ЧУЖОЕ,чего сами создать не могли,правда это древняя история,и совсем иная. Всё ЭТО,просто понты для д.Сэма...,если есть ТАКОЕ,извольте предъявить,доказать,и показать в реальности.Вон евреё 50 лет всех пугают своим ядрён батоном,а кто его видел,где испытывали прототипы,и носители?А нигде,и никто,так...,сказка для тупых родственников семитских.
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1 час.
Игорь Кузнецов
Из прочитанного можно точно только резюмировать: &quot;откуда была получена такая крупная партия гидрида магния&quot;? И далее опять: &quot;в провинции Шэньси был запущен завод по производству гидрида магния мощностью до 150 тонн в год&quot; - это сколько в пересчёте на килотонны ядерного заряда?
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53 мин.
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