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Газета.ру

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ФИФА запретила "Сочи" регистрировать новых футболистов

ФИФА запретила "Сочи" регистрировать новых футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на футбольный клуб «Сочи» запрет на регистрацию новых игроков из-за просрочки платежа «Маккаби» за переход защитника Неманьи Стоича.

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