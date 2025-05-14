Мичков попал в ДТП на арендованной машине в ОАЭ, находясь на месте пассажира. Адвокат хоккеиста сообщил, что у Матвея забрали загранпаспорт и вымогали 100 тысяч долларов

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Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков стал жертвой инцидента с автомобильным сервисом в ОАЭ. У 20-летнего хоккеиста забрали заграничный паспорт и вымогали значительную сумму в долларах.