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Пронедра

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В Россию хотят завезти миллион женщин из КНДР, но есть нюанс

В Россию хотят завезти миллион женщин из КНДР, но есть нюанс

В Россию планируют завезти почти миллион работниц из КНДР, но цифры вызывают сомнения. Разбираем сенсацию, факты и нюансы миграции.

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