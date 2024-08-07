Объявлены цены на бизнес-седан Geely Preface в России

Компания Geely рассекретила цены на флагманский бизнес-седан Geely Preface для российского рынка. Автомобиль скоро станет доступен для приобретения в официальных дилерских центрах Geely в двух версиях: Luxury и Flagship.
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