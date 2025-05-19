Крипта в опасности: по всему миру начались загадочные похищения владельцев цифровых фирм

Злоумышленники пытаются получить доступ к электронным активам.Криптовалютчики всего мира подвергаются угрозам от криминальных элементов, применяющих крайне жёсткие способы давления ради захвата цифровых активов.
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